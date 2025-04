Encijani zmagali še tretjič zapored RTV Slovenija Slovenska ragbijska reprezentanca je v Stanežičah odigrala še tretjo tekmo v evropski konferenčni ligi in skupini E. Po zmagah proti Kosovu in Črni gori so encijani tokrat gostili Bosno in Hercegovino ter jo premagali s 34:21.

Sorodno