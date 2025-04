Rokometašice iz Odenseja in Györa na zaključni turnir Sportal Rokometašice danskega Odenseja in madžarskega Györa so se po današnjih povratnih četrtfinalnih tekmah uvrstile na zaključni turnir lige prvakinj, ki bo 31. maja in 1. junija v dvorani MVM Dome v Budimpešti. Danski Odense je izločil madžarski Ferencvaros, branilka naslova iz madžarskega Györa pa nemški Ludwigsburg.

