(KOMENTAR) Spisek slovenske elite Demokracija Piše: Peter Jančič, Spletni časopis Iz Zpiza sem ta teden presenetljivo brez zapletov dobil spisek prejemnikov privilegiranih pokojnin z zneski za leto 2023 in izvedeli smo, da Svetlana Makarovič tisto leto dobila 19.774 dodatka k pokojnini za zasluge. Dobiva ga že 25 let. Dodeljen ji je bil v času vlade Janeza Drnovška, ki je razdelil stotine takšnih privilegijev. Poznejše vlade so bile veliko bo ...