Visela je na 16 metrov visokem prenovljenem zvoniku Primorske novice Prvi obiskovalci ravnokar zapuščajo prenovljeni 420 let star piranski zvonik cerkve svetega Jurija. Če so se povzpeli do ploščadi pod vrhom, se je pred njimi odprl edinstveni razgled, če pa so se ustavili v notranjosti zvonika, na stopnišču, so lahko uživali ob spretnostih Lee Bajc, ki je v tem posebnem prostoru, 16 metrov nad tlemi, uprizorila ples ob svili.

Omenjeni Berlin Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Luka Dončić

Milan Kučan