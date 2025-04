Katastrofa Lendavčanov na domači zelenici: Nafta - Koper 1 : 5 Vestnik V 32. krogu prve lige sta se v športnem parku Lendava pomerila domača Nafta in gost z druge strani države, FC Koper. Obe ekipi sta nujno potrebovali točke, Lendavčani, da čim bolj pobegnejo zadnjim Domžalam, Koprčani pa, da ohranijo tretje mesto. A tokrat je na zelenici igrala pravzaprav samo ena ekipa in pokazala, kaj je to lep nogomet. Tekmo ste lahko spremljali z nami.

