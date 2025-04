V živo: Olimpija po maščevanje, Koper s petardo v Lendavi Sportal Nedeljski spored 1. SNL sta odprla Nafta in Koper (15.00), v knežjem mestu pa se bosta v derbiju kroga še drugič v štirih dneh spopadla Celje in Olimpija (17.30). Varovanci Alberta Riere so ujeli zmagoviti ritem v domačem prvenstvu, zmaji pa bi se lahko z novim uspehom še približali osvojitvi državnega naslova. V uvodni tekmi kroga sta se Domžale in Primorje razšla z 1:1. Maribor je v Ljudskem vrt...

Sorodno



Omenjeni Celje

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Luka Dončić

Milan Kučan