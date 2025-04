Šest golov in remi med Celjem in Olimpijo 24ur.com Nogometaši Celja so bili le nekaj minut oddaljeni od druge zmage proti Olimpiji v zadnjih 72 urah, a so se Ljubljančani tokrat po četrtkovem pokalnem porazu rešili globoko v sodnikovem dodatku in zabili za končnih 3:3. Zeleno-beli imajo v naslednjem krogu na večnem derbiju priložnost, da si z zmago že zagotovijo naslov.

Sorodno















Omenjeni Celje

Jernej Damjan

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Milan Kučan

Robert Golob

Janez Janša