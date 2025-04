V Dolnjem Ajdovcu je Društvo podeželske mladine Suha krajina gostilo že 53. državni kviz Mladi in kmetijstvo (MIK). Dogodek, ki že več kot pol stoletja združuje znanje, povezovanje in ljubezen do kmetijstva, je tudi letos pritegnil več kot tisoč glavo množico mladih, podpornikov in ljubiteljev podeželskega življenja. Pred kvizom je potekal interaktivni pogovor z naslovom “Med zahtevami tradicije i ...