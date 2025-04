Nemška avtorica romanesknih uspešnic Alexandra Fröhlich je bila umorjena RTV Slovenija Po tem, ko so 58-letno nemško romanopisko in svobodno novinarko Alexandro Fröhlich našli mrtvo na njeni bivalni ladji na reki Labi v okrožju Moorfleet na vzhodu Hamburga, je policija potrdila, da je bila napadena in je umrla nasilne smrti.

Sorodno