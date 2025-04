Izjemen troboj na Hrvaškem, kjer nihče ne želi biti prvak 24ur.com Večina evropskih nogometnih prvenstev se bliža koncu, nekatera so že odločena, enega najbolj zanimivih bojev za naslov prvaka pa spremljamo pri naših južnih sosedih. Štiri kroge pred koncem sta Rijeka in Hajduk poravnana pri 56 točkah, Dinamo Zagreb pa ima le točko manj. Za dodatno zanimivost skrbi dejstvo, da so vsi trije v zadnjem času v sila skromni formi, zato je razplet nemogoče napovedati....

Zagreb

