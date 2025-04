Drama na Vrtači, v težavah trije planinci (FOTO) Slovenske novice »V visokogorju so še vedno zahtevne zimske razmere, snežne zaplate se talijo in obstaja tudi večja verjetnost proženja plazov!« so ob tem opozorili gorski reševalci.

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Asta Vrečko

Anže Kopitar