Kmetijsko ministrstvo porabnike spodbuja, da na prihajajočih prvomajskih piknikih in druženjih posegajo po pridelkih in živilih domačih proizvajalcev. “Prvi maj praznujmo s slovensko hrano,” pozivajo. Obenem izpostavljajo še pomen pametnega načrtovanja potrebnih količin hrane in skrbi za zmanjševanje količin odpadne hrane. S prazniki ob prehodu iz aprila v maj se tradicionalno začenja sezona pikni ...