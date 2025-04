Objavljen javni razpis za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2025. Za izvedbo razpisa je predvidenih 18.926.277 evrov sredstev

