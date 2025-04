Iz zaporov usmerjali napade na ustanove in zaposlene po Franciji 24ur.com Francoska policija je v okviru obsežne preiskave po nedavnih napadih na zapore in njihove uslužbence po državi prijela 25 ljudi. Aretacije so v zgodnjih jutranjih urah izvedli tako na območju Pariza kot tudi v nekaterih drugih večjih mestih.

Sorodno Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Tadej Pogačar

Matjaž Kek