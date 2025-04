Plačna reforma v javnem sektorju je povzročila podražitve vrtčevskih programov v skoraj vseh mestnih občinah v Sloveniji, saj stroški dela, ki predstavljajo do 80 % vseh stroškov, naraščajo. Podražitve so že potrjene v Kopru, Velenju, Slovenj Gradcu, Krškem, Novem mestu, Murski Soboti, Novi Gorici, Kranju, Mariboru in na Ptuju, napovedane pa so tudi v Celju in Ljubljani. Preberite še: Ljublj