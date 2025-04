Varnost in zdravje pri delu naj bosta v ospredju tudi ob letošnjem prvem maju, prazniku dela, pozivajo zvezni sindikati CGIL, CISL in UIL. Ob današnjem svetovnem dnevu varnosti in zdravja, ki sovpada tudi s svetovnim dnem žrtev azbesta, so sindikati opozorili na žalosten porast smrtnih nesreč pri delu. Letos jih je bilo samo med januarjem in februarjem v Italiji kar 138, za 16 odstotkov več kot v ...