InfoPot poroča, da bodo v torek in sredo, 29. in 30. aprila 2025, na štajerski avtocesti potekala vzdrževalna dela. Zaradi zamenjave jeklene varnostne ograje bo promet med priključkoma Trojane in Vransko v smeri proti Mariboru urejen po enem samem prometnem pasu. Dela bodo vplivala na pretočnost prometa, zato se voznikom priporoča dodatna previdnost, povečana strpnost ter upoštevanje prometne signalizacije in navodil na cesti. Predvidene so občasne zastoje, predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah.