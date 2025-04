Referendum o dodatkih k pokojninam za umetnike bo za slovensko politiko prvi resen test pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami. Gibanje Svoboda in Levica bosta referendumsko zmago SDS 11. maja poskušali preprečiti z bojkotom referenduma. Ustavni pravnik Igor Kaučič je do ravnanja dela koalicije kritičen. Pozivi k bojkotu referenduma so neprimerni in škodljivi, v kampanji bi morali slišati arg ...