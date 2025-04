Moški, ki so ga rešili z gore Fudži, se je tja vrnil po telefon – in spet potreboval reševanje RTV Slovenija 27-letnega kitajskega študenta so morali z gore Fudži v samo štirih dneh reševati kar dvakrat. Po prvi reševalni akciji se je namreč 3000 metrov visoko vrnil tudi po svoj mobilni telefon, nato pa se zaradi višinske bolezni ni mogel več premakniti.

