'Arsenal si zasluži osvojiti Ligo prvakov, je eden največjih klubov na svetu' 24ur.com Prišel je dan prvih polfinalnih obračunov Lige prvakov. Danes bosta v Londonu v ospredje stopila Arsenal in PSG. Za Londončane bo to šele tretje polfinale v zgodovini kluba, a mladi nogometaši Arsenala zatrjujejo, da so pripravljeni na veliki izziv. Gabriel Martinelli je kljub 23 letom starosti član kluba že šest let in zagotavlja, da bo za zmago storil vse, kar je v njegovi moči. Prenos na Kanal...

Omenjeni Arsenal Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Robert Golob

Anže Kopitar

Dušan Črnigoj