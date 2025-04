Uradno: Boeingovi poti na Kitajsko so krila spodrezale Trumpove carine 24ur.com Razlog za prenehanje sprejemanja novih letal ameriškega proizvajalca Boeing so ameriške carine, so potrdili na kitajskem ministrstvu za trgovino. Kot so poudarili, so carine ustvarile motnje na mednarodnem trgu zračnega prometa.

