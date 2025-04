V iskalni akciji na območju Pece pogrešano 49-letno žensko našli mrtvo RTV Slovenija Na območju Pece so gorski reševalci in policisti v ponedeljek začeli iskanje pogrešane 49-letne ženske. Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, so jo našli mrtvo in jo s helikopterjem prepeljali v dolino.

