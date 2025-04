Združenja koroških Slovencev pred prihajajočo 70. obletnico podpisa avstrijske državne pogodbe od Dunaja zahtevajo spoštovanje in razvoj njihovih pravic. Kljub določenim napredkom v njihovem položaju, so spomnili, da so se morali za uresničevanje pravic iz omenjene pogodbe trdo boriti. Vodje Narodnega sveta koroških Slovencev, Skupnosti koroških Slovencev in Zveze slovenskih organizacij na Koroškem ...