Červeny, Kerbashian, Bičevskis, Ege, Lavoie in Tomaževič zapustili Tivoli RTV Slovenija Vodstvo Olimpije sestavlja igralski mozaik za naslednjo sezono. Od tujcev bo ostal le Nick Bonino, zmaje so zapustili Rudolf Červeny, Kale Kerbashian, Maris Bičevskis, Wyatt Ege in Alexandre Lavoie. Odšla sta tudi Blaž Tomaževič in vratar Lan Kavčič.

