Alexander Payne na čelu žirije v Benetkah Primorske novice Z oskarjema in zlatima globusoma nagrajeni ameriški režiser in scenarist Alexander Payne bo na čelu žirije letošnjega beneškega filmskega festivala, so sporočili organizatorji festivala.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Luka Dončić

Drago Kos

Primož Roglič

Tadej Pogačar