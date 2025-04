Rdeča žalosti in sreče Dnevnik V galeriji Equrna bo do konca maja na ogled razstava Med srečo in žalostjo Metke Krašovec, na kateri bodo razstavljena dela iz tako imenovanega rdečega obdobja z znanimi motivi, kot so plašč, postelja, interjer.

Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Janez Janša

Primož Roglič

Drago Kos

Robert Golob