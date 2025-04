Inzaghi: Barca je ena najboljših ekip na svetu, prva tekma bo odločilna 24ur.com V drugem polfinalu elitne Lige prvakov se bosta pomerila Barcelona in Inter iz Milana. Ponovitev dramatičnega dvoboja iz sezone 2009/10, ko so bili uspešnejši Italijani. Katalonci so podobno kot takrat v vlogi favorita. Tega se zaveda tudi trener Simone Inzaghi, ki meni, da bo prva tekma odločilna. Prenos od 20.30 na Kanalu A in VOYO.