Marta Kos Vučiću: Želimo, da Srbija izkoristi to enkratno priložnost SiOL.net Obstaja zagon za širitev EU in želimo, da Srbija izkoristi to enkratno priložnost, je po torkovem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beogradu sporočila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Vučić je medtem srečanje označil za zelo dobro in koristno za Srbijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

