Domžale z novim strategom – Anton Žlogar prevzema člansko ekipo domžalec.si Klub je uradno potrdil, da vodenje članske ekipe prevzema Anton Žlogar. Na trenerski klopi mu bosta ob strani stala pomočnika Igor Božič in Erik Merdanović, oba z bogatimi izkušnjami pri delu z ekipami na članski ravni. Nogometna javnost Žlogarja dobro pozna po igralskih dosežkih: v Sloveniji je branil barve Izole, Primorja, Gorice in Olimpije, skupaj pa v prvi ligi zbral 300 nastopov in 90 zadetk ...

