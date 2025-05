Brez vozniške, v tehnično neizpravnem avtu s tablicami drugega vozila 24ur.com Krški policisti so med kontrolo prometa naleteli na voznika audija, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega so ugotovili, da je vozil neregistrirano in tehnično neizpravno vozilo, na katerem so bile registrske tablice drugega vozila.

