Pacienti z urološkimi raki iz Maribora v Ljubljano do kadrovske okrepitve Lokalec.si Na oddelku za onkologijo UKC Maribor so lani jeseni ostali brez enega zdravnika specialista, obenem so bili soočeni z več odsotnostmi zaposlenih. Zato so zaprosili Onkološki inštitut za pomoč pri obravnavi novo diagnosticiranih pacientov z urološkimi raki Poudarjajo, da je to usmerjanje iz Maribora v Ljubljano le začasno, do kadrovske okrepitve. “Zdravljenje pacientov z urološkimi raki, ki so že ...

