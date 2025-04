Trump čestital možu, ki mu je (nehote) pomagal do zmage 24ur.com Ameriški predsednik Donald Trump je telefonskem pogovoru kanadskemu premierju Marku Carneyju čestital za zmago na ponedeljkovih predčasnih volitvah. Kot so sporočili iz Ottawe, sta se voditelja ob tem dogovorila za srečanje v bližnji prihodnosti. Vse do Trumpovih izjav o Kanadi kot 51. zvezni državi ZDA je sicer kazalo na zmago konservativcev, potem pa so kanadski volivci izbrali liberalce s Carn...

