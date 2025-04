Luka Dončić v celoti pokril stroške obnove poslikave Kobeja Bryanta RTV Slovenija V Los Angelesu so vandalizirali eno izmed stenskih poslikav, ki je nastala v spomin na pokojnega Kobeja Bryanta in njegovo hčerko Gigi. Luka Dončić se je odločil, da bo kril celotne stroške obnove in tako za to doniral 5000 dolarjev.

Sorodno