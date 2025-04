V žiriji filmskega festivala v Cannesu tudi Halle Berry in Jeremy Strong Primorske novice Ameriška igralka Halle Berry in zvezdnik serije Nasledstvo Jeremy Strong bosta člana žirije letošnjega filmskega festivala v Cannesu, ki ji tokrat predseduje francoska igralka Juliette Binoche. Članice pretežno ženske žirije so še francosko-maroška pisateljica Leila Slimani, indijska režiserka Payal Kapadia in italijanska igralka Alba Rohrwacher.

Sorodno