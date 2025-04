CELJE Prvomajski shod na Celjski koči Novice.si Že nekaj let je Celjska koča prizorišče prvomajskih zborovanj in tako bo tudi jutri, ko prireditev organizira celjska območna Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Slavnostni govorci bodo sekretarka te območje organizacije Mojca Stropnik, Mirko Hirci iz celjske izpostave sindikata delavcev kovinske in elektro industrije, ter celjski župan Matija Kovač. Osrednje sporočilo je tokrat namenjeno solid ...

