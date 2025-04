Velika parada v Vietnamu ob 50. obletnici konca vojne RTV Slovenija V Vietnamu so 50. obletnico konca vojne in hkrati tudi ponovne združitve države obeležili z veliko vojaško parado v Hošiminhu, na kateri je sodelovalo 13. 000 vojakov, prvič tudi kitajski, pa tudi vojaki iz Laosa in Kambodže.

