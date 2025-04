Med prazniki bo sončno in toplo. Arso: Tako toplega vremena nismo imeli že vsaj 12 let. RTV Slovenija Na Arsu napovedujejo toplo in sončo vreme vse do konca tedna. Temperature se lahko povzpnejo do 26 stopinj Celzija. V prihodnjem tednu nas čaka ohladitev in bolj nestanovitno vreme.

