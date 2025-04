Slovenija na konferenci Naš ocean kot predsedujoča ključnim mednarodnim konvencijam o varstvu voda Vlada RS Konferenca naš ocean (angleško Our Ocean Conference) poudarja pomen dejavnega pristopa in iskanja trajnostnih rešitev za zaščito morskih ekosistemov, zmanjšanje onesnaževanja in zagotavljanje trajnostnega modrega gospodarstva. Slovenija se 10. konference Naš ocean v Busanu udeležuje kot predsedujoča Barcelonski konvenciji za varstvo Sredozemskega morja, Vodni konvenciji in Donavski konvenciji.

Sorodno