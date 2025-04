Policija išče priče nesreče: trčila v moškega na vozičku in ga poškodovala N1 Policisti iščejo priče nesreče, ki se je zgodila danes dopoldne v Škofji loki. Kot so pojasnili na kranjski policijski upravi, je voznica trčila v moškega na invalidskem vozičku in ga lažje poškodovala.

