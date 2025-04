Carolina že lahko dočaka tekmeca v drugem krogu končnice, tudi prvakom manjka le še zmaga Sportal V hokejski ligi NHL lahko do četrtkovega jutra že dočakamo prvi par konferenčnega polfinala. V tem svojega tekmeca na vzhodu že čaka moštvo Carolina Hurricanes, ki je s 4:1 v zmagah izločila New Jersey Devils, v drugem krogu končnice pa se bo merilo z boljšim iz para Washington Capitals – Montreal Canadiens. V tem hokejisti iz prestolnice vodijo s 3:1 v zmagah in bi si lahko že ponoči (1.00) po sl...

