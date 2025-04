Tržaških vstajnikov, ki so 30. aprila leta 1945 prijeli za orožje in se skušali upreti nemškim okupatorjem, preden bi v mesto vkorakale partizanske čete, so se ob 80-letnici na pobudo tržaške občine in društva Girgio Verde poklonili v dveh dejanjih: najprej s komemoracijo v dvorani mestnega sveta, nato pa s polaganjem venca v spominskem parku pri Sv. Justu. V mestnem svetu je ob navzočnosti prapor ...