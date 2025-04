V spopadih v predmestju Damaska ubitih najmanj 22 ljudi. Izrael izvedel zračni napad. RTV Slovenija V spopadih, ki so izbruhnili v predmestju Damaska med oboroženimi skupinami in pripadniki verske skupnosti druzov, je bilo ubitih najmanj 22 ljudi, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. Izrael pa je v napadu ubil sirskega vojaka.

