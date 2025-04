Remi Kopra in Celja na zaostali tekmi 24ur.com Nogometaši Kopra in Celja so se v zaostali tekmi 25. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1. Ekipi se borita za mesta pri vrhu na prvenstveni lestvici in se bosta sredi maja merila tudi v finalu pokalnega tekmovanja. Koper ostaja neporažen pod vodstvom Slaviše Stojanovića, ligaški niz traja sedem tekem. Še eno več pa traja neporaženost četrtouvrščenih igralcev Alberta Riere....

