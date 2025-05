Vse glasnejši so tisti, ki menijo, da so bili za nedavni električni mrk v Španiji in na Portugalskem krivi obnovljivi viri energije. Šlo naj bi za preobremenitev omrežja z energijo iz sončnih celic in posledično izpad celotnega sistema. V javnosti so vse glasnejša mnenja, da je bil električni mrk v Španiji in na Portugalskem posledica prekomerne rabe obnovljivih virov energije (OVE). Vodja šp ...