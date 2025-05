Doba zdravih življenjskih let delavca v Sloveniji Mladina "Bodimo si na jasnem o dobi zdravih življenjskih let delavca v Sloveniji. Po uradnih podatkih, ki jih lahko dobimo recimo na NIJZ, imamo delavce, ki se jim okoli 50. leta eksponentno povečuje nevarnost mišično-kostnih obolenj. To pomeni, da je slabo poskrbljeno za delovno okolje. Mi zdaj govorimo o tem, da mora država poskrbeti za okolje, v katerem bi bilo več zaposlitev, hkrati pa delodajalci ne ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Slaviša Stojanovič

Janez Janša

Marta Kos