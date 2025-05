5 poklicev prihodnosti ali kaj bomo delali čez 10 let? Svet 24 Glede na trenutne družbene, tehnološke in ekonoske trende, se pojavljajo novi poklici, ki bodo preoblikovali trg dela v prihodnjih letih. Za uspešno karierno pot je ključno razumevanje teh trendov in pravočasna prilagoditev.

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Slaviša Stojanovič

Edo Terglav

Janez Janša

Klemen Boštjančič