Ob 1. maju: Delavske pravice so priborjene in ne samoumevne RTV Slovenija Praznik dela 1. maj, ki poudarja delavke in delavce ter njihove pravice, praznujejo v večini držav sveta, v Sloveniji je dela prost dan tudi 2. maj. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici poudarila pomen spoštovanja vseh poklicev.

