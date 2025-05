“Nobeni državi ali osebi, ki je financirala ali oskrbovala ruski vojni stroj, ne bo dovoljeno, da bi se okoristila z obnovo Ukrajine” PORTAL PLUS ZDA in Ukrajina sta po dolgotrajnih pogajanjih vendarle podpisali sporazum o redkih zemljah. Ob tem je bilo ob izjavah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta ponovno začutiti obrat ameriške politike v odnosu do Rusije, ki več kot očitno ne želi miru v Ukrajini, kar spoznava tudi Putinov domnevni “prijatelj” Donald. Trump. (Vir: NBC)

Sorodno