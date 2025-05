Konec sezone za Real, kot drugi na final 4 Olympiakos Sportal Košarkarji Olympiakosa so se na zaključnem turnirju evrolige, ki bo 23. in 25. maja v Abu Dabiju, pridružili Fenerbahčeju. V štirih tekmah so izločili Real Madrid; današnjo tekmo v španski prestolnici so dobili s 86:84.

