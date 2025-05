Pohod za Evropo v Novi Gorici in Gorici zaganja desetdnevno praznovanje RTV Slovenija Pod sloganom 2 mesti, 1 srce se v Novi Gorici in Gorici začenja eden od štirih množičnih dogodkov letošnje Evropske prestolnice kulture. Začenja ga Pohod za Evropo, v prazniku kulture, športa in skupnosti pa bo nato mesti povezalo desetdnevno dogajanje.

